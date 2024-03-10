Dum-Dum, ligde de Kartal’ı avladı

Hafta içinde Northernland Kıbrıs Kupası’nda rakibi Yenicami’yi mağlup etmeyi başaran Dumlupınar, hafta sonu da ligderakibini 2 – 1 mağlup etmeyi başardı

Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı.Hakemler: Mustafa Öztugay-Burak Yiğit-Mehmetçik ErliTremeşeli H. Dumlupınar: Türkkan. Olcay, Doğukan, Kadir, Tahsin, B. Güçlücan(Berk Büyükkal), Berke, T. Kaçar(Nazım), M. Güçlücan, M. Altın(Oladimeji), DanieJ. AdjessaYenicami: İdris, Emirhan, H. Kanlı(M. İneci), Tahir, Koray(Görkem), H. Paşa, Barış(A. Üçtaş), Yakup, Karan, Serhat Abaka, H. ArifoğluGoller: Dk.31 Mert Güçlücan, dk. 70 Danie J. Adjessa(Tremeşeli H. Dumlupınar), Dk. 34 Serge Abaka(Yenicami)Aksa Süper Ligin 22. Hafta mücadelesinde hafta içinde kupada karşılaşan T. H. Dumlupınar ile Yenicami bu kez de ligde karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı ev sahibi 2 – 1 kazanarak rakibini 3 gün arayla 2. kez mağlup etti.6. Dakikadaki Tremeşeli H. Dumlupınar atağında Mert’in şutunda top yan direkten döndü defans uzaklaştırdı.25. Dakikada gelişen Yenicami atağında Karan’ın ceza alanı içinde kalecinin üzerinden aşırtmak istediği top kaleci Türkkan’da kaldı.31. Dakikada ev sahibinin golü geldi. T. Kaçar’ın sol taraftan kaleye paralel topunu iyi takip eden M. Güçlücan Tremeşeli H. Dumlupınar’ı 1-0 öne geçiren golü attı.34. Dakikada skor eşitlendi. Serge Abaka’nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Türkkan topu elinden kaçırınca top ağlara gitti ve Yenicami adına skor 1-1 oldu.70. Dakikada ani gelişen Tremeşeli H. Dumlupınar atağında Danie J. Adjessa topu kalecinin yanından filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.90+2. Dakikada sonradan oyuna giren Oladimeji altı pas köşesinde bom boş pozisyonda topu dışarı atarak Tremeşeli H. Dumlupınar adına mutlak bir golü harcamış oldu.