Düello Çamlıbel’in

İsmet KARAOSMAN

KTFF tarafından organize edilen BTM İkinci Lig Altıncı Grupta, Ahmet Ratip Okkan Sahasında oynanan Çamlıbel – Tepebaşı maçı gol düellosu şeklinde geçerken maçı Çamlıbel, 4-3 kazandı.

Serkan Başkaya’nın yönettiği maça Tepebaşı fırtına gibi başlarken, Ahmet ve Rezvan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Şoku erken atlatan Çamlıbel, Mustafa’nın penaltıdan ve Ediz’in golleriyle devreyi 2-2 tamamladı.

İkinci devrede de çekişme devam ederken, Macit ile öne geçen Çamlıbel, Mustafa ile bir gol daha bulurken, Tepebaşı’nın üçüncü golü Murat’tan geldi. 4-3

