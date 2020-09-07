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Düello Çamlıbel’in

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Düello Çamlıbel’in
İsmet KARAOSMAN
KTFF tarafından organize edilen BTM İkinci Lig Altıncı Grupta, Ahmet Ratip Okkan Sahasında oynanan Çamlıbel – Tepebaşı maçı gol düellosu şeklinde geçerken maçı Çamlıbel, 4-3 kazandı.
Serkan Başkaya’nın yönettiği maça Tepebaşı fırtına gibi başlarken, Ahmet ve Rezvan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Şoku erken atlatan Çamlıbel, Mustafa’nın penaltıdan ve Ediz’in golleriyle devreyi 2-2 tamamladı.
İkinci devrede de çekişme devam ederken, Macit ile öne geçen Çamlıbel, Mustafa ile bir gol daha bulurken, Tepebaşı’nın üçüncü golü Murat’tan geldi. 4-3
 
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