Ovgoroz Kartallarından kaçış yok

KTFF tarafından organize edilen BTM İkinci Lig Birinci Grupta, Yeni Erenköy Stadında oynanan Sipahi – Ergazimaçını2-1 kazanan Ergazi, namağlup liderliğini sürdürdü.
İbrahim Katmer’in yönettiği maça Sipahi daha etkili başlarken, ilk devreyi Uğur Erdoğan’ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye daha etkili başlayan Mürsel Altuntaş’ın öğrencileri, Emre Aktaş’ın golüyle 1-1 eşitliği yakalayıp, Bekir Bilgi’nin golüyle de deplasmandaki maçı 2-1 kazandılar. Ergazi bu galibiyetle 22 puanla, Yeni Erenköy’ün 5 puan önünde yer almaya devam ettiler.
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