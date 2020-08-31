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Dövüşün faturası ağır oldu

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Olaylı geçen Bahçeli – Demirhan maçından sonra Bahçeli futbolcuları, Emrah Şanlıkaya 4 maç, Ali Okan ve Soner Soytürk 3’er maç, Eşref Şanlıkaya 2 maç, Demirhan Ziya Bolu ve Mustafa Yorgancı 3’er maç, Hasan Tulum 1 maç ceza aldı

Dövüşün faturası ağır oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüşüp cezalıları ve cezalarını açıkladı.
Olaylı geçen Bahçeli– Demirhan maçından sonra Bahçeli futbolcuları, Emrah Şanlıkaya4 maç,Ali Okan ve Soner Soytürk 3’er maç, Eşref Şanlıkaya 2 maç, Demirhan Ziya Bolu ve Mustafa Yorgancı 3’er maç, Hasan Tulum 1 maç ceza aldı.
Gaziveren – Mevlevi maçında kırmızı kart gören Mevlevi futbolcusu Necip Birinci 2 maç, Hasan Pilli 1 maç, Güvercinlik – Yenişehir maçında kırmızı kart gören Güvercinlik futbolcusu Ali Hopurcuoğlu 1 maç, Sipahi – Yedikonuk maçında maçında kırmızı kart görenSipahifutbolcusu Ferdi Çelik 1 maç ceza aldı.
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Süleyman Türker Pergama, Süleyman Gürtaç Güvercinlik, Mehmet Alşan Gaziveren, Veli Yürükoğulları Yeniceköy, Berke Nuri Çığşar Güvercinlik
 
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