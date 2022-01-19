Dörtyol ikinci devreye hazır

Aksa 1.ligde ilk devreyi lider tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazırlık dönemi kamp çalışmaları tamamlandı. SFC Dörtyol’da 14-17 Ocak tarihleri arasında AcapulcoResortConventionSpaHotel’de gerçekleştirilen kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde geçerken, 2.hazırlık dönemi 2.etap çalışmaları da tamamlanmış oldu.
Dört günlük kamp programı çerçevesinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenman yapan SFC Dörtyol, Lefke ile de bir hazırlık maçı yaptı. Antrenmanların dışında yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyon açısından da önemli olurken, kampa ön plana çıkan unsurlar olurken, verimli bir şekilde tamamlanmış oldu.
GÜÇ DEPOLANDI
3 Ocak’tan beri çok yoğun bir şekilde ikinci hazırlık dönemi çalışmalarını sürdüren Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol’da kamp boyunca çabukluk, kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık ve taktiksel olarak yapılan antrenmanlarda futbolcuların istekli, arzulu, gayretli ve disiplinli bir şeklide çalışmaları teknik kadroyu memnun etti.Futbolcularından son derece memnun olduğunu belirten teknik direktör Ahmet Ogan, AcapulcoResortConventionSpaHotel’de çok iyi ortamda gerçekleştirmiş oldukları kampın güç depolayarak tamamlandığının altını çizdi.
SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ
Aksa 1.ligide ligin zirvesinde bulunan SFC Dörtyol’da sezon öncesi, sezon içerisinde ve NicosiaGroup Kıbrıs Kupası maçında sakatlık geçiren futbolcularla birlikte takım kadrosunda yaşanan sıkıntıların yapılan transferlerle giderildiğini ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, mevcut kadroya önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Eren Aktaş, RifatKanıöz, Yaşar Solel, kaleci Fatih Şimşek ile kadronun genişletildiğini belirterek, kamp boyunca takım içi uyum kısa sürede aşıldığına dikkat çekti. İkinci devre her zaman çok zor geçtiğini, her maçın final havasında olduğuna vurgu yapan teknik direktör Ahmet Ogan, lider olmanın verdiği sorumlulukla maçlara çıkacaklarını söyledi. İkinci devrede hedefe ulaşabilmek için işi baştan sıkı tutarak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini vurgulayan Ogan, sorumluluklarının bilinci içerisinde olduklarını söyledi,
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