Yenişemediler

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarıyla takımlarının son durumunu görüyor.
Hazırlık maçları bağlamında dün Göçmenköy Antrenman Sahasında Göçmenköy ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi.
7 derece gibi oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmanın İlk devresi 0- 0 biterken ikinci devrede Göçmenköy penaltıdan Bekir’in golüyle 1- 0 öne geçerken Dumlupınar Wenston ile skoru 1-1 yaptı ve karşlaşma 1- 1 sona erdi.
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