Yenişemediler

İkinci devre hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarıyla takımlarının son durumunu görüyor.

Hazırlık maçları bağlamında dün Göçmenköy Antrenman Sahasında Göçmenköy ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi.

7 derece gibi oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmanın İlk devresi 0- 0 biterken ikinci devrede Göçmenköy penaltıdan Bekir’in golüyle 1- 0 öne geçerken Dumlupınar Wenston ile skoru 1-1 yaptı ve karşlaşma 1- 1 sona erdi.



