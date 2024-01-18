Dörtyol, Batsi’yle söz kesti

BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımlarından Dörtyol Spor Kulübü ilk devrenin son haftalarında yollarını ayırdığı teknik direktör Halil Erdoğuş’un yerine yeni teknik direktörünü belirledi.

Ülkemizin efsane teknik adamlarından Hüseyin Hacıömer (Batsi) ile görüşen Dörtyol Spor Kulübü anlaşma konusunda söz kesti.

BAYIR DÖRTYOL’DA

Öte yandan Dörtyol, BTM Birinci Ligden birçok takımın talip olduğu eski futbolcusu Süleyman Bayır’ı kadrosuna kattı. Deneyimli golcü Süleyman Bayır, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda başkan Erhan Öztürk eşliğinde attığı imza ile yeniden Dörtyol’a transfer oldu.



