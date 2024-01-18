Girne Halk Evi’nden bir takviye daha

Gökhan Kuzu
Aksa 1. Ligin Girne temsilcisi Girne Halk Evi, ilk devresini düşme potası içinde tamamlaması nedeniyle ikinci devreye takıma takviyeler yaparak iyi bir kadro oluşturma hedefiyle transferler yaptı.
Girne Halk Evi yönetimi son olarak 23-24 sezonunun 2. devresi için Türkiye 3. Lig ekiplerinden Çanakkale Dardanel’den Serkan Kamalak ile anlaşmaya vararak dün Futbol Federasyonu’nda imzayı attırdı.
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