Dolmabahçe'de kazanan yok

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Atiba (Dk. 90+4 Necip Uysal), Ghezzal, Ljajic (Dk. 73 Mensah), Larin (Dk. 89 N'Koudou), Aboubakar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 60 Tisserand), Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Sosa), Valencia (Dk. 75 Ozan Tufan), Pelkas, Samuel-Osayi (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Samatta (Dk. 59 Thiam)
Goller: Dk. 48 Vida (Beşiktaş), Dk. 89 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida atarken, Fenerbahçe'nin golü 89. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.
Derbinin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Rachid Gehzzal kullandığı serbest vuruşta Domagoj Vida'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe bu gole 88. dakikada Ozan Tufan'la karşılık verdi.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından bir maç eksiği bulunan Beşiktaş puanını 64'e yükseltti. Fenerbahçe ise puanını 59 yaptı.
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