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Antalyaspor hasrete son verdi

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Süper Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor'u 3-1 yenen Fraport-Tav Antalyaspor 8 maç sonra 3 puan aldı

Antalyaspor hasrete son verdi
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Stat: Antalya
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 79 Serdar Gürler), Fredy, Hakan Özmert (Dk. 88 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Sidney Sam), Podolski (Dk. 88 Orgill)​​​​​​​
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Da Costa, Omolo (Dk. 72 Obertan) , Boumal (Dk. 72 Osman Çelik), Aatıf, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 25 Novikovas), Emrah Başsan (Dk. 72 Rashani), El Kabir (Dk. 31 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 39 Aatıf (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 54 Fredy, Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
 
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 39. dakikasında konuk ekip, Aatif Chahechouhe ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 
Karşılaşmanın 54. dakikasında Fredy beraberliği sağladı. 66. dakikada ise Gökdeniz Bayrakdar takımının ikinci golünü attı. Maçın sonucunu belirleyen gol 70'te Bünyamin Balcı'dan geldi. 
Ligde 8 maç sonra (7 beraberlik, 1 yenilgi) kazanan  Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti. 
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 27 puanla 19. sırada kaldı.
 
 
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