Doğanlılar, Karşıyaka’nın radarında

Karşıyaka, Birinci Ligde iddialı olma hedefiyle antrenmanlarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Karşıyaka, Doğan Türk Birliği’nden 4 futbolcuyu kadrosuna katma konusunda girişimler yapıyor. Kaleci transferine öncelik veren Karşıyaka, Doğan Türk Birliği’nden deneyimli kaleci Ozan Mercan’ın yanı sıra Mahmut, Yiğitcan ve Hamit’i renklerine bağlamak istiyor.



