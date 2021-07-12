Doğanlılar, Karşıyaka’nın radarında

Karşıyaka, Birinci Ligde iddialı olma hedefiyle antrenmanlarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Karşıyaka, Doğan Türk Birliği’nden 4 futbolcuyu kadrosuna katma konusunda girişimler yapıyor. Kaleci transferine öncelik veren Karşıyaka, Doğan Türk Birliği’nden deneyimli kaleci Ozan Mercan’ın yanı sıra Mahmut, Yiğitcan ve Hamit’i renklerine bağlamak istiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.