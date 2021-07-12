Omonia, GSP’den Ahna’ya taşınacak

Omonia yönetimi, GSP yönetimiyle yaşanan olaylardan sonra kulübün yeni sezonda lig ve kupa maçlarını Ahna’daki Dasaki stadında oynama kararı aldı

Güney Kıbrıs’ta geçen sezonun şampiyonu Omonia, yeni sezonda lig ve kupa maçlarını GSP Stadında oynamayacak.

Omonia’dan yapılan açıklamada, GSP yönetimiyle yaşanan olaylardan sonra kulübün yeni sezonda lig ve kupa maçlarını Ahna’daki Dasaki stadında oynama kararı aldığı ifade edildi.

Omonia’danyapılan açıklamada stadın tadilat işlerine başlandığı,stad kapasitesinin ise 10.000 kişiye çıkarılacağı belirtildi.Omonia, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını ise GSP stadında oynayacak.

