Doğan’dan farklı hazırlık

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden takımlar arasında yer alan Doğan Türk Birliği ile Lefke, hazırlık karşılaşması yaptılar

Özgür GÖKSEL

Sağlık Bakanlığının, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun talep ettiği sağlık protokolunu imzalamaması nedeniyle futbolda belirsizlik sürerken,az sayıda takım antrenmanlara başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden takımlar arasında yer alan Doğan Türk Birliği ile Lefke, hazırlık karşılaşması yaptılar. Doğan Türk Birliği ile Lefke, dün Pia Bella Antreman Sahasında bir hazırlık karşılaşması oynadılar.

Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği maç baştan sona Doğan Türk Birliği üstünlüğünde geçerken, sarı lacivertliler maçı 4-1 kazandılar. Doğan Türk Birliği’nin gollerini Doğukan, Hamit, Billy ve Ahmet Sönmez attı. Lefke’nin tek golü Yılmaz’dan geldi.

