Esat Erdoğmuş Stadı futbola davet ediyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadının zemini imrendiriyor.

Hamitköy stad sorumlusu Cengiz Saner’in, Spor Dairesi ile koordineli bir şekildegerçekleştirdiği özverili çalışmaları, Esat Erdoğmuş Stadının zeminini oldukça güzel bir duruma getirdi.

Futbol sezonuna hazır hali ile dikkat çeken zeminde, yeniden çalışmalarına başlayan Hamitköy Futbol Akademisi de antrenmanlarını yapıyor.

