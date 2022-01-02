Doğancı’dan Lapta’ya fren

İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta Doğancı ile Lapta, Doğancı Emek Stadında karşılaşırken, ev sahibi Doğancı rakibini 1 -0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı.

2022 yılının ilk maçları olan 3. hafta maçında İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta Doğancı ile Lapta, Emek Stadında karşılaştılar. Abdullah Genç’in yönettiği maçın ilk devresini ev sahibi Doğancı 33. dakikada Berk’in golüyle 1 – 0 önde tamamlandı.

İkinci devrede 1 – 0’lık skoru korumayı başaran Doğancı ilk galibiyetini aldı.Lapta ise ilk mağlubiyetini alarak liderliği kaybetti.



