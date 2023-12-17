Değirmenlik’ten pekmezli galibiyet

YER: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
HAKEMLER: Şakir Azizoğlu, Sertan Alkın, Serkan Özdenkci
MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Ulaş, Hüseyin Sadıklar, Adil, Halil, Hasan Ulukök(DK 83 Can), Kağan, Hüseyin Deynekli, Kasım(DK 90 Berdan), İlyas, Semih(DK 90 Emirali).
OZANKÖY: İsa, Doğukan, Barış, Murat Beşli(DK 46 Zafer), Murat Erişik, Ahmet Avcı(DK 46 Mahmut Can), Ertuğ, Abdullah(DK 89 Ekrem), İbrahim(DK 64 Ceylan), Yusuf, Nedim.
GOLLER: DK 11, 18, 68 Hüseyin Deynekli, DK 75 Kasım(Miracle Değirmenlik). DK 72 Nedim(Ozanköy).
8.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin aldığı topla ceza alanına girer girmez vuruşunu kaleci İsa ayakları ile önledi.
11.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan Hüseyin Deynekli takımını öne geçirdi.1-0
18.DK: Bir başka Miracle Değirmenlik atağında kaleciden topu kazanan Hüseyin Deynekli farkı ikiye çıkardı.2-0
30.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Sadıklar’ın ortasında Hasan Ulukök’ün ön direkte vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
68.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli farkı üçe çıkaran isim oldu.3-0
72.DK: Kalabalık adamla gelişen Ozanköy atağında Nedim topu filelere gönderdi.3-1
75.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih’in pasında Kasım topu filelere gönderdi.4-1
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 4-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.
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