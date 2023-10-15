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Doğan, ‘Yunuslar’ı parçaladı

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Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında oynanan haftanın önemli maçında Doğan Türk Birliği rakibi Pera Larnaka Gençler Birliği’ni farklı mağlup ederek moral depoladı

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Doğan, ‘Yunuslar’ı parçaladı
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Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu, Cenk Aras Özkutlu
Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Koral (Yusuf), Selim (Güvenç), Mustafa Kemal Atlar, Orgıl (Arda), Hascan, Dodoo (Arseven), Emin, Farouk (Ali Savaşan), Kenan
Pera L. Gençler Birliği: Hamit, Sertan (Ahmet Havutçu), Arda, Ahmet Kara (Galip), Gabriel, Berk, Abdülaziz (Bülent), Yıldıray (Eray), Osman, Peter (Erhan), İsmet
Goller: Dk.9 Orgıl, Dk. 15 Dodo, Dk.17 Hascan, Dk. 21 Koral, Dk .35 Farouk, Dk. 90 Güvenç(DTB)
 
Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında oynanan haftanın önemli maçında Doğan Türk Birliği rakibi Pera Larnaka Gençler Birliği’ni farklı mağlup ederek moral depoladı.
Karslılaşmaya Doğan Türk Birliği adeta fırtına gibi başladı. 9.dakikada cezadan yeni dönen kariyerli golcüsü Orgil ile perdeyi açarak 1-0 öne geçti.
15.dakikada bu kez diğer yabancısı Dodoo sahneye çıkarak Doğan Türk Birliği’ni 2-0 öne geçirdi.
Golden 2 dakika sonra 17. Dakikada bu kez Hascan fileleri havalandırdı ve Doğan Türk Birliği gol yağmuruna devam etti. 3-0
21.dakikada Doğan Türk Birliği gollerine devam etti. Bu kez Koral skor tabelasını değiştirdi ve karşılaşma 4-0 oldu.
Durmak bilmeyen sarı lacivertli ekip 35.dakikada bu kez Farouk ile ilk devrenin skorunu belirledi ve karşılaşma 5-0 oldu.
İkinci yarıda yağan yağmurdan dolayı ağırlaşan sahada oyunu rölantiye alan Doğan Türk Birliği tempoyu düşerek önemli oyuncularını da oyundan aldı.
İkinci devrede karşılıklı ataklardan gol sesi gelmedi derken 90.dakikada oyuna sonradan dahil olan Güvenç sahneye çıktı ve maçın skorunu 6-0 olarak tayin etti.
(Fotoğraf: Özgür Göksel)
 
 
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