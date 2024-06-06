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Doğan Türk Birliği’nde Piskobulu yönetimine güven tam

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Doğan Türk Birliği’nde Piskobulu yönetimine güven tam
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Süper Ligin Girne ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nde genel kurul Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan yönetimi üyelerden onay aldı.
Ülkemizin en önemli spor tesisi olan Doğan Türk Birliği Akademi tesisinde gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile aklandı.
35 Milyonluk bütçe oluşturan Doğan Türk Birliği’nde, bu miktarın 21 Milyonluk bölümü kulüp harcamalarına gitti. Geriye kalan 14 Milyonluk harcama ise Doğan Türk Birliği Akademi tesisine yapıldı.
 
 
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