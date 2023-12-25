Basketbolda seçim günü

Basketbolda bugün yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Orhun Mevlit ile Ertuğ Nasıroğlu başkan olmak için üyelerden destek isteyecek.

Ertuğ Nasıroğlu’nun Perşembe günü adaylık başvurusunu yapmasının ardından mevcut başkan Orhun Mevlit de adaylık başvurusunu federasyona iletti.

Tüzük gereği Pazar günü saat 17.00’de adaylık başvurusu süresi doldu ve Mevlit ve Nasıroğlu’ndan başka biri başvuru yapmadı.

Basketbol Federasyonu seçimli olağanüstü genel kurulu saat 18.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapılacak. Genel kurulda 9 kulüp oy verecek.

