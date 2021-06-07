Doğan start verdi

Süper Ligde yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek olan Doğan Türk Birliği yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Caner Oshan'ın yenilenen teknik heyeti ile yeni sezona giren sarı lacivertliler, ilk antrenmanı Mete Adanır Stadı arkasındaki sahada gerçekleştirdi. Caner Oshan'ın teknik heyetinde Celal Keleş, Gökhan Güvensoy ve kaleci antrenörü İbrahim Reis yer alıyor. İlk antrenmanı başkan Bayar Piskobulu ve yöneticiler de izlerken, futbolcuların hırslı oldukları görüldü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.