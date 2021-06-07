Doğan start verdi

Süper Ligde yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek olan Doğan Türk Birliği yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Caner Oshan'ın yenilenen teknik heyeti ile yeni sezona giren sarı lacivertliler, ilk antrenmanı Mete Adanır Stadı arkasındaki sahada gerçekleştirdi. Caner Oshan'ın teknik heyetinde Celal Keleş, Gökhan Güvensoy ve kaleci antrenörü İbrahim Reis yer alıyor. İlk antrenmanı başkan Bayar Piskobulu ve yöneticiler de izlerken, futbolcuların hırslı oldukları görüldü.

