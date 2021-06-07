Binatlı sahada

İsmet KARAOSMAN

Güzelyurt'un K-PET Süper Lig'deki temsilcilerinden Binatlı, yeni sezon hazırlıklarına dün başladı.

Teknik direktör Gökmen Davutoğlu yönetiminde Erhan Şendur Antrenman Sahasında yapılan ilk antrenman öncesinde futbolcularla kulüpte toplantı yapıldı.

Yeni sezonda yabancı futbolcu hakkını IsmaelKone'den yana kullanmak isteyen sarı yeşilliler ilk antrenmanda düz koşu ve açma - germe hareketleri yaptılar. Bu arada Gökmen Davutoğlu'nun ekibinde Ercan Atasay ve kaleci antrenörü Mustafa Baflı görev yapacak.

