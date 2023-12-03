Doğan nihayet kanatlandı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Berk Bağrıkara
Doğan Türk Birliği: Ozan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Yusuf Kondoz (Dk.85 Efe Kande) Joseph Dodoo, Emin Atabek (Dk.85 Salih Can) Arda E. Metin (Dk.72 Selim Saygı) Ali Savaşan, Koral Saymaz, Farouk Dadzie, Kenan Oshan (Dk.85 Ufuk), Güvenç Sakallıoğlu (Dk.55 Arseven).
Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan (Dk.56 Mehmet Toros) Kemal Solkanat, Issa Constandinides, Mustafa Tahsildaroğulları, Serge Abaka, Amstrong Chidi Yakup Esmerarslan (Dk.80 Nevzat Çayan) Berk Öreç (Dk.65 Gökhan Titiz) Kaan Savaşkan, Arda Karanfiloğlu (Dk.65 Tahsin)
Goller: 64’ Koral Saymaz, 78’ Arseven Dağer, 85’ Selim Saygı (DTB)
Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçtaki ilk gol ev sahibi takımdan geldi.
64’üncü dakikada Koral Saymaz yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra oyun üstünlüğünü eline alan Doğan, 78’de farkı ikiye çıkardı.
Genç oyuncu Arseven Dağer attığı golle skoru 2-0’a getirdi.
Maçın son golü yine ev sahibi ekipten geldi.
Dakikalar 85’i bulduğunda Selim saygı kaydettiği golle maçın skorunu tayin eden isim oldu.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Doğan Türk Birliği bu galibiyet sonrasında puanını 18’e yükseltirken, Lefke aldığı mağlubiyet sonrasında 14 puanda kaldı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|11
|10
|1
|0
|29
|10
|19
|31
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|11
|10
|0
|1
|46
|10
|36
|30
|3.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|11
|10
|0
|1
|34
|10
|24
|30
|4.
|Göçmenköy İYSK
|11
|6
|3
|2
|23
|14
|9
|21
|5.
|Yenicami AK
|11
|6
|1
|4
|26
|24
|2
|19
|6.
|Doğan Türk Birliği
|11
|5
|3
|3
|24
|13
|11
|18
|7.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|11
|5
|1
|5
|22
|24
|-2
|16
|8.
|Miracle Karşıyaka ASK
|11
|3
|5
|3
|18
|19
|-1
|14
|9.
|Çetinkaya TSK
|11
|4
|2
|5
|17
|18
|-1
|14
|10.
|Lefke TSK
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|-3
|14
|11.
|Mesarya SK
|11
|4
|0
|7
|12
|19
|-7
|12
|12.
|Alsancak Yeşilova SK
|11
|3
|1
|7
|14
|20
|-6
|10
|13.
|Küçük Kaymaklı TSK
|11
|2
|2
|7
|13
|28
|-15
|8
|14.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|11
|2
|1
|8
|14
|32
|-18
|7
|15.
|Türk Ocağı Limasol
|11
|1
|3
|7
|12
|30
|-18
|6
|16.
|Yeniboğaziçi DSK
|11
|0
|1
|10
|13
|43
|-30
|1