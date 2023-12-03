Doğan nihayet kanatlandı

Aksa Süper Lig’in 11’inci haftasında Doğan Türk Birliği kötü gidişe dur demek için çıktığı ve konuk ettiği Lefke’yi 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Doğan Türk Birliği’nin gollerini Koral, Arseven ve Selim attı