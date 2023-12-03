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Doğan nihayet kanatlandı

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Aksa Süper Lig’in 11’inci haftasında Doğan Türk Birliği kötü gidişe dur demek için çıktığı ve konuk ettiği Lefke’yi 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Doğan Türk Birliği’nin gollerini Koral, Arseven ve Selim attı

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Doğan nihayet kanatlandı
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Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Berk Bağrıkara
Doğan Türk Birliği: Ozan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Yusuf Kondoz (Dk.85 Efe Kande) Joseph Dodoo, Emin Atabek (Dk.85 Salih Can) Arda E. Metin (Dk.72 Selim Saygı) Ali Savaşan, Koral Saymaz, Farouk Dadzie, Kenan Oshan (Dk.85 Ufuk), Güvenç Sakallıoğlu (Dk.55 Arseven).
Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan (Dk.56 Mehmet Toros) Kemal Solkanat, Issa Constandinides, Mustafa Tahsildaroğulları, Serge Abaka, Amstrong Chidi Yakup Esmerarslan (Dk.80 Nevzat Çayan) Berk Öreç (Dk.65 Gökhan Titiz) Kaan Savaşkan, Arda Karanfiloğlu (Dk.65 Tahsin)
Goller: 64’ Koral Saymaz, 78’ Arseven Dağer, 85’ Selim Saygı (DTB)
Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçtaki ilk gol ev sahibi takımdan geldi.
64’üncü dakikada Koral Saymaz yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra oyun üstünlüğünü eline alan Doğan, 78’de farkı ikiye çıkardı.
Genç oyuncu Arseven Dağer attığı golle skoru 2-0’a getirdi.
Maçın son golü yine ev sahibi ekipten geldi.
Dakikalar 85’i bulduğunda Selim saygı kaydettiği golle maçın skorunu tayin eden isim oldu.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Doğan Türk Birliği bu galibiyet sonrasında puanını 18’e yükseltirken, Lefke aldığı mağlubiyet sonrasında 14 puanda kaldı.
 

 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 11 10 1 0 29 10 19 31
2. Mağusa Türk Gücü 11 10 0 1 46 10 36 30
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 11 10 0 1 34 10 24 30
4. Göçmenköy İYSK 11 6 3 2 23 14 9 21
5. Yenicami AK 11 6 1 4 26 24 2 19
6. Doğan Türk Birliği 11 5 3 3 24 13 11 18
7. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 11 5 1 5 22 24 -2 16
8. Miracle Karşıyaka ASK 11 3 5 3 18 19 -1 14
9. Çetinkaya TSK 11 4 2 5 17 18 -1 14
10. Lefke TSK 11 4 2 5 12 15 -3 14
11. Mesarya SK 11 4 0 7 12 19 -7 12
12. Alsancak Yeşilova SK 11 3 1 7 14 20 -6 10
13. Küçük Kaymaklı TSK 11 2 2 7 13 28 -15 8
14. Pera L. Gençler Birliği SK 11 2 1 8 14 32 -18 7
15. Türk Ocağı Limasol 11 1 3 7 12 30 -18 6
16. Yeniboğaziçi DSK 11 0 1 10 13 43 -30 1
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