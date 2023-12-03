Dumlupınar gol yağdırdı

Süper Ligde zirve yarışında olan Y.Dumlupınar konuk olduğu ligin dibindeki Yeniboğaziçi’ne adeta gol yağdırarak sahadan 8 – 1'lik skorla ayrılarak zirve mücadelesinde adeta gövde gösterisi yaptı

Stat: Yeniboğaziçi Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Mehmet Volkan Çelik, Yusufcan Dönder

Yeniboğaziçi: Remzi(İsmail), Ali Özay, Olgun, Berkem, Berat(Ahmet), Mevlüt, Eray(Ramadan), Tufan, Umar, Ussumane, Mehmet Göçben(Zübeyyir).

Y.Dumlupınar: Türkkan, Olcay(Arda), İsmail, Berke(Doğukan), Kadir, Berk, Mehmet Altın, Olademiji(Mehmet Gürbıyık), Adjessa(Berk Güçlücan), Mert(Nazım).

Goller: Dk. 39 Umar(Y.Boğaziçi), Dk. 12, 17, 45 Mert, Dk. 55 Olademiji, Dk. 60 Berk Büyükkal, Dk. 64 Olcay, Dk. 81 Berk Güçlücan ve Dk. 86 Mehmet Altın.



Aksa Süper Ligin 11. Haftasında zirve yarışında olan Y.Dumlupınar konuk olduğu ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi karşısında adeta gol yağdırdı. İlk devreyi 3 – 1 önde tamamlayan Y. Dumlupınar 2. devrede de bulduğu gollerle sahadan 8 – 1 galip ayrılarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Dk.12 Sağ kanattan gelişen Dumlupınar atağında topla buluşan Olademiji Y. Boğaziçi ceza alanına girmeden arka direğe kaldırdığı topa müthiş bir vole atan Mert güzel gir golle skoru 0-1 yaptı.

Dk. 18 Dumlupınar atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içine yapılan ortada oluşan karambolde havalanan topa altı pas çizgisi üzerinde bulunan Mert'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

Dk. 37 Dumlupınar'ın geliştirdiği topla Dk.40Yeniboğaziçi defansından uzun gönderilen topa hareketlenen Umar defanstan sıyrılarak çaprazdan şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-2

Dk. 45 Y. Dumlupınar atağında topla buluşan ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Altın'ım şutunda top defanstan sekerek Mert'in önünde kaldı. Mert'te dönerek vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve ilk devrenin skorunu 1-3 olarak belirledi.

İkinci devrede de oyunun üstünlüğünü elinde tutan takım Y.Dumlupınar oldu ve rakibinin oyun disiplininden kopmasıyla Dk.55 Oaldemiji, Dk. 60 Berk Büyükkal, Dk. 64’te Olcay , Dk. 81 Berk Güçlücan ve Dk. 86’da da Mehmet Altın’ın frikik gölüyle sahadan 8 -1 galip ayrılarak üçüncü sıradaki yerini korudu.

