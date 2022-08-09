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Doğan, Mustafa Kemal’ı da renklerine bağladı

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Doğan, Mustafa Kemal’ı da renklerine bağladı
Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği önemli bir transfere daha imza attı.
Geçtiğimiz sezon Çetinkaya’da forma giyen ve oldukça başarılı performansıyla dikkat çeken Mustafa Kemal Atlar, iki yıl kiralık ve sonrasında satış opsiyonlu olarak sarı lacivertli takım kadrosuna dahil oldu. Mustafa Kemal geçen sezon Çetinkaya’yla Birinci Lig’de şampiyonluk yaşamıştı.
Öte yandan Çetinkaya’nın başarılı ve genç file bekçisi Kani Çeliker de takımıyla yeniden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Tatlısu’da forma giyen Kani, daha önce Süper Lig’de formasını giydiği Çetinkaya’nın kalesini korumaya devam edecek.
 
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