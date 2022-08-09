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Ozanköy, Özerdem’le devam

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Ozanköy, Özerdem’le devam
BTM 1.Lig'in Girne ekibi Ozanköy'de başkanlığa yeniden mevcut başkan Kayhan Özerdem seçildi.
Önceki gece kulüp lokalinde yapılan genel kurulda üyelerin onayını alan Özerdem, kulübün başkanlığını yürütmeye devam edecek.
 
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