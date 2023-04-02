Doğan moral buldu

Stadyum:Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler:Mehmet Sezener,Halil Canaloğlu,ArifMalek
Hamitköy: Tolga,Altan(61.Dk Kemal), Ardahan,Cemre(69.Dk Faye),İbrahim Güler,Mert,Osman,Ömer(85.Dk Mehmet Koyuncu),Salih Sakallı,Serhat,Toykan
DTB:Hakan,AliSavaşan,AhmetSönmez,Yusuf,SalihGüvensoy,Mustafa Kemal,Doğukan(87.Dk Emin),Farouk(59.Dk Billy),Aydın(90+3.Dk Muhammet),Selim(59.Dk Halil Turan),Hamit(59.Dk Tansel)
Goller:43.Dk Cemre, 57.Dk Toykan (Hamitköy)-4.Dk Ahmet Sönmez,67.Dk(P) Halil Turan,90+2.Dk Tansel(DTB)
Aksa Süper Ligin 23. Haftasında Doğan Türk Birliği, Hamitköy deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanarak, kupadan elenmenin moral bozukluğunu üzerinden attı. Hamitköy ise uzatmalarda yediği golle maçı kaybederken, hakem Mehmet Sezener ve ekibinin, başta penaltı olmak üzere birçok kararına itirazda bulundu.
4.Dk: DTB atağında Ali Savaşan sağdan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Ahmet Sönmez kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 DTB
35.Dk: DTB atağında savunma arkasına sarkan Selim’in vuruşunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 37.Dk: DTB’de Salih Güvensoy’un kullandığı frikikte Yusuf’un kafa vuruşu üst direkten geri geldi.
43.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasında topla buluşan Toykan ceza alanı dışından etkili vurdu. Kaleci Hakan’ın müdahalesiyle direkten geri gelen topu takip eden Cemre vuruşunda topu filelere gönderdi.Hamitköy 1-1 DTB
55.Dk: Hamitköy atağında Ömer sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Cemre kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Hakan gole izin vermedi.
57.Dk: DTB’de Doğukan’ın hatasında Toykan topu alıp hızla rakip yarı alana yöneldi ve ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 DTB
66.Dk :DTB atağında Doğukan ceza alanı içerisinde Ardahan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Halil Turan’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy2-2 DTB
83.Dk: Hamitköy atağında Toykan soldan cezq alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.
89.Dk : Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Osman’ın vuruşunda kaleci Hakan topu kornere çeldi.
90+2.Dk: DTB atağında Billy sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Tansel vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-3 DTB
(Fotoğraf: Özgür Göksel)
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