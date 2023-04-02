banner913
banner932
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
14 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
48 0
 
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
14 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
12 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
34 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
22 0
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
16 0
banner915

Kaymaklı in, Gençlik Gücü out

banner476

Küçük Kaymaklı, deplasman statüsünde ama evinde oynadığı China Bazaar Gençlik Gücü maçını Yağış’ın golüyle kazanarak play-out hattından uzaklaşma adına kritik bir 3 puan aldı. Derviş kolcu yönetiminde ilk maçını kaybeden China Bazaar Gençlik Gücü sıkıntılı bölgede kaldı

banner825
Kaymaklı in, Gençlik Gücü out
banner931
Stadyum: K.KaymaklıŞht.Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler:Serhan Şimşek, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci
C.B.Gençlik Gücü: Beren, Ali Akbulut (72.Dk Sezgin), Erin (85.Dk Mahmut), Ümitcan, İbrahim, Hasan Akkuyu, Mishali, Rifat, Özgür (55.Dk Hasan Seyhan), Turgut, Aşkın
K.Kaymaklı: Raif, Sena, Mehmet Öztürk, Hasan Çakır (77.Dk Arda), Mehmet Göçben (90.Dk Ahmet), İbrahim Kaba (60.Dk Felix), Ahmet Hatay, Adnan (90.Dk Emre), Kemal, Bahadır, Yağış (90.Dk Arcan)
Kırmızı Kart:  90.Dk Raif (K.Kaymaklı)
Goller: 14.Dk Yağış (K.Kaymaklı)
 
AKSA Süper Lig'de 23.hafta mücadelesinde China Bazaar Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi.
ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün ev sahipliğinde Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1 – 0'lık skorla Küçük Kaymaklı oldu.Karşılaşmada Küçük Kaymaklı'ya galibiyeti getiren tek golü Yağış Gençay filelere gönderdi.
Bu sonuçla Küçük Kaymaklı takımı puanını 24'e yükseltirken, ChinaBazaar Gençlik Gücü 15 puanda kaldı. Ligin 24.haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü Çetinkaya ile karşılaşırken, Küçük Kaymaklı da Doğan Türk Birliği deplasmanına konuk olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.