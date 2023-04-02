Kaymaklı in, Gençlik Gücü out

Stadyum: K.KaymaklıŞht.Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler:Serhan Şimşek, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci
C.B.Gençlik Gücü: Beren, Ali Akbulut (72.Dk Sezgin), Erin (85.Dk Mahmut), Ümitcan, İbrahim, Hasan Akkuyu, Mishali, Rifat, Özgür (55.Dk Hasan Seyhan), Turgut, Aşkın
K.Kaymaklı: Raif, Sena, Mehmet Öztürk, Hasan Çakır (77.Dk Arda), Mehmet Göçben (90.Dk Ahmet), İbrahim Kaba (60.Dk Felix), Ahmet Hatay, Adnan (90.Dk Emre), Kemal, Bahadır, Yağış (90.Dk Arcan)
Kırmızı Kart: 90.Dk Raif (K.Kaymaklı)
Goller: 14.Dk Yağış (K.Kaymaklı)
AKSA Süper Lig'de 23.hafta mücadelesinde China Bazaar Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi.
ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün ev sahipliğinde Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1 – 0'lık skorla Küçük Kaymaklı oldu.Karşılaşmada Küçük Kaymaklı'ya galibiyeti getiren tek golü Yağış Gençay filelere gönderdi.
Bu sonuçla Küçük Kaymaklı takımı puanını 24'e yükseltirken, ChinaBazaar Gençlik Gücü 15 puanda kaldı. Ligin 24.haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü Çetinkaya ile karşılaşırken, Küçük Kaymaklı da Doğan Türk Birliği deplasmanına konuk olacak.
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