Doğan, Lapta’yı farklı yendi

Aksa futbol liglerinin başlaması için geri sayı devam ederken takımlar yaptıkları hazırlık maçlarıyla güçlerini görmeye devam ediyorlar.

Aksa Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği konuk ettiği 1. Lig ekibi Lapta’yı farklı mağlup etti.

Turan Altay yönetimindeki Doğan Türk Birliği 20 Temmuz Stadı’nda oynanan maçta Lapta’yı 3-0 mağlup ederek hazırlık döneminin son haftalarına moralli girdi.

