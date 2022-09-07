“Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmeli”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Turanlı, elektrik maliyetlerine dikkat çekerek, Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi ve yenilenebilir enerji üretimlerinin önünün açılması gerektiğini vurguladı.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turhan, şöyle dedi:



Elektrik maliyetleri gerçekten can acıtıyor. Herkes muzdarip.

Geçenlerde KIBTEK olarak yapılması gerekenleri sayfamda paylaşmıştım.

Bugün sizlerle paylaşmak istediğim husus,

%1 kükürt değeri olan fuel -oil yerine % 3 kükürt değeri olan fuel oil kullansak yakıt maliyeti ciddi şekilde düşecektir.

Rahat olun çevreciler hemen tepki vermeyin, bunun için öncelikle Teknecik santralına filtre takılabilir. Diyeceksiniz ki filtre maliyeti 25-30 milyon USD civarında ve kaynak yok. Bence kaynak var . Şöyle ki Teknecik santralının yıllık yakıt tüketimi yaklaşık olarak 180-200 bin ton aralığında. Eğer %3 kükürt değeri olarak fuel oil alınırsa ton başına yaklaşık olarak 250-300 Usd tasarruf sağlanır. Bunu da tüketime vurursak yaklaşık olarak yıllık 45 milyon Usd tasarruf sağlanır. 1yılda filtre parası fazlasıyla çıkar ve vatandaşın bundan sonra ödeyeceği elektrik ücreti ciddi oranda düşer.(Neredeyse %50)

Ayrıca Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesinin ivedilikle yapılarak enerji arz güvenliği sağlanmalı ve yenilenebilir enerji üretimlerinin önü açılmalıdır.