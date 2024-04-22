Polisten kaçak avı

Lefkoşa, Girne, Lefke ve Güzelyurt’taki kontrollerde yabancı uyruklu 22 kişinin ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrolleri esnasında ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen tümü yabancı uyruklu 8 zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede zanlılar Michael Ayk Eghe, Destiny Olisedumme Izık We, Emmanuel Chollom, Irshad Irshad, Harıs Harıs, Felicia Chimolı Shıboko, Kameleldin Amin Kameleldin Amed, İdris Olasunkanmı Olagunju ile ilgili olgular aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Lefkoşa’da tutuklanan zanlılarla ilgili olguları aktaran polis, 20 Nisan 2024 tarihinde, Lefkoşa'da. Sht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde, bir polis ekibince yapılan denetim sırasında Michael Ayk Eghe ile Destiny Olisedumme Izık We’nin tespit edildiğini söyledi. Polis, Destiny Olisedumme Izık We’nin 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 505 gün, Michael Ayk Eghe’nin ise 28 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 448 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Irshad Irshad ve Harıs Harıs’in de Lefkoşa Surlariçi’nde tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Irshad Irshad’ın 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 322 gün, Harıs Harıs’in ise 4 Mart 2022 tarihinden itibaren toplam 778 gündür, KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, 20 Nisan saat 11.00 sıralarında Güzelyurt’taki denetimlerde ise Manisa Bulvarı üzerinde Trafik Şubesi ekipleri tarafından kontrol için durdurulan LG 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zanlı Emmanuel Chollom’un üzerinde yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan izmarit bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden beri 508 gün ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, yine aynı tarihte Lekfe-Gemikonağı'nda tespit edilen Felicia Chimolı Shıboko 23 Şubat 2018 tarihinde KKTC'ye 90 günlük turist vizesi ile giriş yapıp, 30 Eylül 2019 tarihine kadar LAÜ'de öğrenci vizesi ile öğrenim gördüğünü fakat 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren KKTC'de toplam 1664 gün izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, Güzelyurt'ta, Hasan Cafer Sokak üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen zanlı Kameleldin Amin Kameleldin Amed’in de 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 371 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis memuru, 20 Nisan 2024 tarihinde Cengizköy'de polis ekipleri tarafından yolda yaya olarak yürürken tespit edilen İdris Olasunkanmı Olagunju’nun ise 23 Şubat 2018 tarihinde KKTC'ye 90 günlük turist vizesi ile giriş yapıp, 30 Eylül 2019 tarihine kadar LAÜ'de öğrenci vizesi ile öğrenim gördüğünü fakat 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren KKTC'de toplam 1664 gün kaçak yaşadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt’ta tespit edilen 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, İdris Olasunkanmı Olagunju ile Felicia Chimolı Shıboko’nun bir, diğer 6 zanlının ise 3’er gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç zanlılardan İdris Olasunkanmı Olagunju ile Felicia Chimolı Shıboko’nun bir, diğer 6 zanlının ise 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

GİRNE

Öte yandan Girne’de gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında tespit edilen ve ülkede 6 ay ile 4 yıl arası kaçak olarak ikamet ettikleri tespit edilen zanlılar Samuel Akanımoh, Emmanuel Oluwafemi Mamoye, Osıta Emmanuel Ikwuegbu, Farooq Hussaın, Mohammad Jakır Hossaın, Mohammad Yusuf, Abdalqader Alreqeb, Abadur Rahman, Md Mamun Rashid, Md Wahidur Zaman, Md Shohag Farazi, Rakip Hossain, Mofizur Rahman ve Saiful İslam toplam 14 kaçak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 14 zanlının 20 Nisan 2024 tarihinde farklı saatlerde gerçekleştirilen kontroller sırasında ülkede 6 ay ile 4 yıl arası kaçak olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

