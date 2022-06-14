Doğan, 4 Temmuz’da sezonu açıyor

Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği geçtiğimiz hafta arası prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli teknik adam Turan Altay’a imzayı attırdı.
Pazartesi akşamı gerçekleşen ve Başkan Bayar Piskobulu ile yönetim kurulunun da hazır olduğu imza töreni sonrasında Turan Altay oyuncu grubu ile toplantı gerçekleştirdi.
4 TEMMUZ SEZON AÇILIŞI
Doğan Türk Birliği’ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Altay, buraya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti. Şampiyonluk için buraya geldiğini ifade eden Altay, “Eğer Doğan Türk Birliği şampiyon olmaz ise bu Turan Altay’ın başarısızlığıdır” dedi.
4 Temmuz’da sezon açılışı yapacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı 36 kişilik oyuncu grubu olduğunu sezon açılışına kadar ise 36 kişilik sayının düşeceğini bunuda teknik ekibi ile belirleyeceğini söyledi.
Erdinç Börekçi, Gökhan Güvensoy ve İbrahim Reis’in ekibinde yer alacağını belirten Turan Altay, sezon öncesi tüm planlamanın hazır olduğunu sözlerine ekledi.
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