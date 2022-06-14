Afün Girgen’den vefa örneği

Tecrübeli teknik direktör AfünGirgen, Doğan Türk Birliği’nde birlikte uzun yıllar görev yaptığı Caner Oshan’a bir teşekkür yazısı yayınlayarak bir vefa örneği sergiledi



Doğan Türk Birliği’ne yıllarca futbolcu ve teknik adam olarak hizmet veren teknik direktör AfünGirgen, Doğan Türk Birliği’nde uzun yıllar birlikte çalıştığı ve bir süre önce takımdaki teknik adamlık görevinden ayrılan Caner Oshan’asosyal medyadan bir teşekkür yazısı yazdı. Yazdığı yazıyı bir Doğan Türk Birliği taraftarı olarak yazma ihtiyacı hissettiğini belirten AfünGirgen, büyük bir kesimin Oshan’ı son iki sezondaki neticelerle hatırlatmak istediğini belirterek Oshan’ın geçmişten bugüne kadar elde ettiği başarıları vurguladı. Girgen sözlerinin son kısmında “Bu kulübe yaptığın bütün bu hizmetler için, bir DTB taraftarı olarak teşekkür ederim.

Takımın başına önemli bir teknik adam geldiği doğrudur, ama benim şahsi düşüncem odur ki kazanılacak hiçbir şampiyonluk CANER OSHAN'ın, hayali olan o muhteşem tesislere DTB teknik direktörü olarak girmesinden daha önemli değildir” ifadelerini kullandı.

AfünGirgen’in “Teşekkürler Caner Oshan…” başlıklı yazısı şöyle:

TEŞEKKÜRLER CANER OSHAN...

Öncelikle bu yazıyı farklı yorumlayacak olanlar olacaktır.Bilinmesini isterim ki ,ailemin ve beni tanıyan dostlarımın benim hakkımda ne düşündükleri dışındaki düşüncelerin bende hiçbir karşılığı yoktur.

Bir DTB taraftarı olarak bu yazıyı yazma ihtiyacı hissettim

Futbolla ilgilenen insanların büyük çoğunluğu maalesef CANER ORHAN'ı son iki sezondur yapılan şaşaalı transferler sonrası gelen neticelerle hatırlamak ve hatırlatmak istemektedir.

Geçmiş yıllara bakacak olursak, CANER OSHAN'ınDTB'dekiantrenörlük hayatı bazılarının göstermek istediği gibi değildir.

Çok önemli bir gerçeği sizlere hatırlatmak isterim ki, 1978 kupa şampiyonluğundan sonra bu Kulübün kazandiğı tüm kupalarda, gerek futbolcu gerekse hoca olarak hep CANER OSHAN vardır .

25 yıl önce benim futbolcu olduğum takımda DTB de antrenörlüğe başlayan OSHAN 16 tane yaşları 23 ü geçmeyen genç ve altyapıdan gelen gençlerle, maddi olarak zor zamanlarda olan takımı süper lig üçüncüsü yaptı.

İki sezon sonra 1.lig lideri Ozanköyün

başındayken,aynı ligde son sırada olan DTB nin çok kötü durumda olduğunu ve Kulübünün kendisine ihtiyacı olduğunu söyleyerek geri geldi ve büyük sıkıntılara rağmen DTB yi süper lige taşıdı.

Ertesi sezon devre arasında kalabalık olarak yapılan yönetim kurulu toplantısı sırasında yapılan oylama!!sonucunda oyçokluğuyla görevden alındı.

İyi bir kadro kuran TUNCAY HEPHIZ başkanlığındakOzanköyden i gelen teklifi değerlendirdi.11 maç kala son sıralarda aldığı OZANKÖY'ü ilk sezonunda 10 galibiyet bir beraberlikle averajla süper lige çıkaramadı ama OZANKÖY ü ilk yılında kupada FİNALE taşıdı.OZANKÖY deki 2.sezonunda takımını ŞAMPİYON yaparak süper lige taşıdı.

Ertesi sezon ligin 6. haftasında 5.sırada aldığı BİNATLI 'yı ŞAMPİYON yaptı.

BİNATLI şampiyon olurken aynı ligde mücadele eden DTB kümede kalma mücadelesi verdi ve kümede kalmayı başardı.

Tekrar DTB nin başına dönerek ilk sezonunda ŞAMPİYON olarak takımı süper lige taşıdı ve ertesi sezon takımı SÜPER LİG ŞAMPİYONU yaptı.

ÜNAL AYDOĞANIN görevden ayrılmasından sonra aldığı birçok teklife rağmen kendisine çok ihtiyacı olan kulübünde kaldı.ÜNALAYDOĞAN'dan sonra kimsenin başkan adayı çıkmaya cesaret göstermediği bir dönemde Başkan olan MURAT GİRGEN'e "" Merak etme bu takim başarılı olacak"" diyerek büyük destek verdi ve birçok oyuncusunu kaybeden takımı önce LİG üçüncüsü sonra 34 yıl sonra KUPA ŞAMPİYONU yaptı

Son iki sezon hariç kulübe EMEK KIRILMAZ ' dan başka transfer yaptırmadı.DTB ' yi yıllarca altyapıdan aldıgı AYDIN,A SÖNMEZ,A COŞKUN, A SAYGI, M YILDIZ, SELİM, KENAN , KORAL,TUNAHAN, OKYANUS, KAAN, A SAVAŞAN, gibi gençler ve düşük maliyetli yabancı oyuncularla hep zirvede tuttu ve çok büyük rakip kadrolarla başa baş mücadele etmesini sağladı.

Transfer olduktan sonra Serkan Öneritn 5. hafta,Serhan Önetin devre arası ayrıldığı sezon için , Kulübün bugünkü oluşumuna zarar vermemek için yorum yapmayacağım.

Başarısız denilen son iki sezonda iki süper lig üçüncülüğü,bir kupa finali, ve takımının başında olmayacağı bir süper kupa finali..

Bu kulübe yaptığın bütün bu hizmetler için, bir DTB taraftarı olarak Teşekkür ederim.

Takımın başına önemli bir teknik adam geldiği doğrudur, ama benim şahsi düşüncem odur ki kazanılacak hiçbir şampiyonluk CANER OSHAN'ın, hayali olan o muhteşem tesislere DTB teknik direktörü olarak girmesinden daha önemli değildir.

