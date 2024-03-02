banner913
banner932
Sporun ve sporcunun sağlığı Kolan British Hospital’a emanet
Sporun ve sporcunun sağlığı Kolan British Hospital’a emanet
36 0
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
253 0
 
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
62 0
Sahte diploma ile 61 bin TL gelir elde etti
Sahte diploma ile 61 bin TL gelir elde etti
44 0
Değirmenlik, Girne’yi tek geçti
Değirmenlik, Girne’yi tek geçti
72 0
“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı
“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı
60 0
Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti
Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti
126 0
banner1012

Zincirleme kazası ucuz atlatıldı

banner974
Zincirleme kazası ucuz atlatıldı
banner971

Lefkoşa - Girne ana yolunun Boğazköy civarında bu akşam meydana gelen zincirleme kazası ucuz atlatıldı.

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre saat 19.15 raddelerinde, Boğazköy’de Lefkoşa/Girne ana yolu 5-6. kilometrelerinde kuzeye doğru seyreden Rıdwan Olabode Fawemi (E-24) yönetimindeki VC025 plakalı salon araç,  sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru sol şeritte seyir halinde olan Harika Eyyamoğlı (K-36) yönetimindeki KH237 plakalı salon aracın sağ arkasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride doğru savrulan VC 025 plakalı araç, o esnada sağ şeritte seyir halinde olan Caleb Markus Ladan (E-34) yönetimindeki KF 784 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ tarafa savrulan KF784 plakalı araç orta refüje çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.