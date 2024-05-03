Disiplin Kurulu saha olaylarına ceza yağdırdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29.04.2024 tarihinde kurula sevk edilen kulüp ve futbolcularla ilgili olarak görüştü.

Alınan kararlar şöyle;

1) 28.04.2024 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya KOSK – Ünimar Maraş GSK AKSA 1.Lig müsabakasında çıkan saha olayları KTFF Soruşturma Merci tarafından DS-20 / 2023-2024 sevk numarasıyla kurulumuza sevk edilmiştir.

Huzurumuza sevk edilen Düzkaya KOSK ile Ünimar Maraş GSK kulüplerinin hakem ve gözlemci raporlarını incelediğimiz vakit yaşanan olaylarda katkıları olduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile her iki kulübün de DT 52’yi ihlal ettiği kanaatine varılmıştır. Kulüplerin yaşanan olaylardaki katkıları hakem ve gözlemci raporları ışığında tetkik ve tezekkür edildiği vakit Ünimar Maraş GSK’ya 1(bir) maç saha kapatma cezası verilmesine, devamla Düzkaya KOSK’a güvenliği sağlaması gereken ev sahibi takım olması ve olayların başlamasına sebebiyet veren taraf olması sebebiyle 2 (iki) maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yine kurulumuz sevk edilen oyuncuların da hakem ve gözlemci raporları ışığında yaşanan saha olaylarında yer aldıkları ve DT 45’i ihlal ettikleri tespit edilmiştir.

Dolayısı ile olayların başlamasına sebebiyet verdiği tespit edilen;

105795 lisans numaralı Düzkaya KOSK futbolcusu Ali Karal’a DT 45/1 uyarınca 7 (yedi) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

103040 lisans numaralı Düzkaya KOSK futbolcusu Serkan Zeyin’e 5 (beş) resmi maçtan men cezası verilmesine ve 4 sarı karttan 1 maç cezalı olması sebebiyle toplamda 6 (altı) resmi müsabakadan men cezasını birlikte çekmesine,

113227 lisans numaralı Ünimar Maraş GSK futbolcusu Ramazan Karataş’a 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

101070 lisans numaralı Ünimar Maraş GSK futbolcusu Çağrı Özertural’a 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



