Dipkarpaz kalesine duvar ördü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2. Lig’de grup aşaması sonrasında heyecan çeyrek finalde sürecek.

12 Grup içinde en başarılı takım Dipkarpaz takımı oldu.Grup maçlarını kayıpsız bir şekilde tamamlayan Dipkarpaz, gruplarda 47 takım içerisinde Gaziköy ile birlikte en fazla puan toplayan takım oldu. Ancak Dipkarpaz toplamda 26 golle en fazla gol atan takım olurken kalesinde sadece 1 gol görerek en az gol yiyen takım unvanını da elde edip, grupların lideri oldu.

Dipkarpaz KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde Çamlıbel ile eşleşti. Dipkarpaz – Çamlıbel çeyrek final maçı 23 Temmuz Pazar günü saat 17:30’da Dipkarpaz Stadında oynanacak.

