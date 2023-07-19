Baf’ın genç ‘Yıldız’ı teklifleri değerlendirecek

Güzelyurt’un 1. Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu'nda genç oyuncu Osman Yıldız yönetimle yaptığı görüşmede gelecek sezon için anlaşamadı.

Altyapıdan yetişen ve kırmızı yeşilli formayı defansta başarıyla terleten Osman Yıldız'ın teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Geride kalan sezonda oyuncu birçok maçta forma giymişti.

