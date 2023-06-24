Dilekkaya, Kırıkkale'yi de geçti

İktisatbankası BTM İkinci Lig 7. Grupta, 3. Haftanın önemli maçında Kırıkkale, Dilekkaya’yı konuk etti.

Gaziköy Şenol Stadında oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği karşılaşma çekişmeli ve sert geçti. Maçın ilk devresinde her 2 takımın da çabası gol getirmezken, devre 0 – 0 sona erdi. Bu devrede Kırıkkale futbolcusu Yunus’un burnu kırıldı. Ancak Yunus maça devam etti.

İkinci devrede de çekişme sürerken, 70’te Berat Çolak skoru 0 – 1 yaptı. 76’da Mustafa Okur’un golü skoru belirledi. 0 – 2

Dilekkaya böylelikle Hüseyin Cantürk yönetiminde ikinci galibiyetini alırken, üst üste 2. yenilgisini alan Kırıkkale’de kaleci Hasancan’ın da dirseği yerinden kaydı ve maçtan sonra doktora götürüldü.

