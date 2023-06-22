BTM 2. Lig’de 3. Hafta heyecanı başlıyor

İktisatbank BTM 2. Lig’de 3. Hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

12 Grupta bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla 3. Hafta mücadeleleri tamamlanacak. 25 Haziran Pazar günü milletvekilliği ara seçimi yapılacağı için Pazar günü maç oynanmayacak.

Üçüncü haftada görev yapacak hakemlerde dün Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

İktisatbank BTM 2.Lig 3.Hafta programı ve hakemleri şöyle:

1.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu SK – Doğancı SK (Berk Bağrıkara)

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Gaziveren SK (Abdullah Genç)

2.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Akçay SK (İsmail Ercan)

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy SK – Zümrütköy SK (Mustafa Torun)

3.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Tepebaşı SK (Fatih Bardakçıoğlu)

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Kalkanlı SK (Berk Bağrıkara)

4.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Şirinevler YSK – Dağyolu Göçeri SK (Rıdvan Çetinkaya)

5.GRUP

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Doğukent SK (Arif Malek)

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Ağırdağ Boğaz TSK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK (Olgun Canik)

6.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Alayköy SKKD (Cenk Aras Özfuttu)

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Taşkent TSK – Yeniceköy ZSK (Zekai Töre)

7.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Kırıkkale TSK – Dilekkaya ASK (Şakir Azizoğlu)

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Pergama SD (İbrahim Katmer)

8.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Serdarlı GB (Serkan Özdenkçi)

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar GSK (Serdar Gürpınar)

9.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Korkuteli GD – Yenişehir SK (Hakan Ünal)

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Çayönü SK (Mehmet Volkan Çelik)

10.GRUP

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Mutluyaka HSK (Zekai Töre)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Royal Sun Ötüken TKOSK – Tuzlaspor (Serkan Özdenkçi)

11.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Sun RepublicYarköy PGSK – Civisil SK (Ferhat Tuna)

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Ergazi GSK (Şakir Azizoğlu)

12.GRUP

23 HAZİRAN 2023, CUMA

18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Halil FalyalıKumyalı SK – Sipahi TSK (Mehmet Volkan Çelik)

24 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Yedikonuk SK (Burak Mandıralı)



