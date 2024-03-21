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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'e başvurular başladı

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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'e başvurular başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’e başvurular başladı. Lige katılacak olan kulüpler KTFF Liglere Katılım Formu ile birlikte KTFF’ye başvuru yapabilecek. Başvurular 1 Nisan 2024 Pazartesi günü sona erecek. Başvuruların ardından ligin statüsü açıklanacak.
Transfer yönetmeliği

Bu yıl sponsorluğunu Digiturk Kıbrıs’ın üstleneceği BTM 2.Lig’de transfer yönetmeliği ise geçtiğimiz sezon ile aynı olacak. Buna göre kulüpler üst liglerden toplamda 8 transfer işlemi gerçekleştirebilecek. Bu transferlerin 3’ü bonservisi BTM 1.Lig kulüplerinde bulunup bu ligde forma giyen aktif oyunculardan oluşacak. Kulüpler 5’er tane de üst liglerde (Süper Lig, 1.Lig ve BTM 1.Lig) bonservisi bulunan ancak 2023-2024 sezonunda herhangi bir maçta süre almayan futbolcuyu ya da sadece A2 veya U16 Ligi’nde forma giyen futbolcuları transfer edebilecek. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de bu sezon da yabancı kontenjanı olmayacak.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yılda da bu ligdeki takımlar lisansı olmayan veya lisansı düşmüş 31.12.1987 (bu tarih de dahil) öncesi doğan futbolculara yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartamayacak.

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