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Seyir halindeki otobüste korkutan yangın

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Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
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Lefkoşa'nın Kaymaklı bölgesinde öğle saatlerinde seyir halindeki bir okul otobüsnde başlayan yangın büyük paniğe neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.20 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Altuğ Refikoğulları yönetiminde bulunan TNP 675 plakalı otobüsün motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu otobüsün iç ve tavan döşemesi ile koltukları, yanarak, ön, arka ve yan camları ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü. Soruşturma devam etmekte
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