Akıncılar’da Sineli gitti, Gaziler geldi

Gökhan KUZU
Digiturk BTM-2 ligi 4. Grup takımlarından Akıncılar Gençlik Spor Kulübü’nde 2. Haftada oynanan Kırıkkale maçında alınan mağlubiyet sonrası kan değişimine gidildi.
Kulüp yönetimi ile antrenör Hasan Sineli arasında yapılan görüşme sonrasında yollar ayrılırken,Sineli’nin yerine bölgenin tecrübeli antrenörlerinden Özkan Gaziler’le anlaşmaya varıldı.
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