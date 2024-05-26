Metça, Baf’ta başkan adayı

Niyazi ERGÜLEN

Futbolculuğu döneminde Baf Ülkü Yurdu’nun efsane futbolcuları arasına adını yazdıran Mehmet Kemanecioğlu (Metça) kulübüne başkan adayı oldu. 5 Haziran akşamı gerçekleştirilecek olan genel kurulda Baf Ülkü Yurdu başkan adayı olacak olan Mehmet Kemanecioğlu, adaylık başvurusunu bu akşam yapacak.

Mehmet Kemanecioğlu,başkan adaylığı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

Sekiz yaşından beri camianın içinden yetişen Baf Ülkü Yurdu'nun efsanevi 4 yıl üst üste şampiyon olduğu yıllarda genç bir futbolcu olarak erişilmesi zor olan muhteşem duyguları yaşayan bir Baf Ülkü Yurdu sevdalısıyım... Takımın gelinen son noktada BTM'ye düşmesi herkes gibi beni, bir çok Baflı'yı ve Baf Ülkü Yurdu taraftarını üzmüştür. Kulübümüzü hak ettiği yere getirmek için güçlü bir yönetim kurulu ile Baf Ülkü Yurdu'nu layık olduğu statüye ve yeniden Super Lig'e çıkarmak için ben ve arkadaşlarım hazırız... Tüm Baflıları, Baf Ülkü Yurdu sevdalılarını, sempatizanlarını ve taraftarlarını bir araya getirerek kısa sürede layık olduğumuz lige geri döneceğimize inancım tamdır.. Mehmet Kemancıoğlu olarak 05.06.2024 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul için Baf Ülkü Yurdu başkanlığına yönetim kurulum ile birlikte adaylığımı açıklıyorum...

