Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 5. Hafta günün sonuçları

1.GRUP (7.Hafta)
9 Haziran 2024, Pazar
18.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Gayretköy (Berk Bağrıkara)
18.00 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Zümrütköy (Mert Aksu)
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı Akçay-A.Gaziveren (Halil Atlar)
2.GRUP
8 Haziran 2024, Cumartesi
Akdeniz-Çamlıbel:0 – 2
Göksu S.D.-Tatlısu : 0 – 3
9 Haziran 2024, Pazar
18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı T.E.Tepebaşı-E.Sadrazam Kayalar (Yusuf Atlar)
3.GRUP
8 Haziran 2024, Cumartesi
Taşkent-Alayköy: 5 – 0
Dağyolu-Yenikent Perçinci: 2 – 2
9 Haziran 2024, Pazar
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Ağırdağ Boğaz-Bahçeli (Serdar Gürpınar)
4.GRUP
8 Haziran 2024, Cumartesi
Akıncılar-Dilekkaya: 3 – 0
9 Haziran 2024, Pazar
18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Aslanköy (Arif Malek)
18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Doğukent (Ahmet Genç)
5.GRUP
8 Haziran 2024, Cumartesi
Korkuteli-Pergama: 1 – 2
E.U.Güvercinlik-Akdoğan: 4 – 3
9 Haziran 2024, Pazar
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Alaniçi (Cenk A.Özfuttu)
6.GRUP
8 Haziran 2024, Cumartesi
Ötüken-Serdarlı: 1 – 2
7.GRUP
8 Haziran 2024, Cumartesi
Büyükkonuk-Ç.G.Yedikonuk:
S.R.Yarköy-Ergazi: 3 – 5
9 Haziran 2024, Pazar
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı H.Falyalı Kumyalı-Bafra (Mehmetcan Erli)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.