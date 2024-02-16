Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 10-11 Şubat 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Kadir Ceyhan (Mehmetçik TÇBKS)
1 Maç
Umut Göktaş (Pile TSK)
1 Maç
Ümit Özdemir (Tuzlaspor)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Fırat Derya (Demirhan SK)
1 Maç
Mustafa Hızlıer (Atoll Kozanköy SK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Alperen Kürşat Özdinç (Türkmenköy ASK)
Oğuzhan Yaraşık (Dörtyol SK)
Selkan Deniz (Dörtyol SK)
Turgut Berke Kut (Karaoğlanoğlu SK)
Bayram Arıkhan (Atoll Kozanköy SK)
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