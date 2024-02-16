Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 10-11 Şubat 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Kadir Ceyhan (Mehmetçik TÇBKS)

1 Maç

Umut Göktaş (Pile TSK)

1 Maç

Ümit Özdemir (Tuzlaspor)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Fırat Derya (Demirhan SK)

1 Maç

Mustafa Hızlıer (Atoll Kozanköy SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Alperen Kürşat Özdinç (Türkmenköy ASK)

Oğuzhan Yaraşık (Dörtyol SK)

Selkan Deniz (Dörtyol SK)

Turgut Berke Kut (Karaoğlanoğlu SK)

Bayram Arıkhan (Atoll Kozanköy SK)

