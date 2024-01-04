Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 8. Hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 8.haftanın programı belli oldu.
Kırmızı Grup’ta 4 maç Cumartesi günü bir maç ise Pazar günü oynanacak.
Beyaz Grupta ise 2 maç Cumartesi üç maç ise Pazar günü oynanacak.
Gruplardaki 8. Hafta maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle oldu:
KIRMIZI GRUP
6 Ocak 2024, Cumartesi
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Pile-Kaplıca Karadeniz 61 (Sabriye Atikoğlu)
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Z.E.Yenierenköy-Mehmetçik (Mehmet V.Çelik)
10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı İncirli-G.G.AkovaVuda (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı Tuzlaspor-Dörtyol (Serkan Özdenkçi)
7 Ocak 2024, Pazar
14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-N.Dipkarpaz (Olgun Canik)
BEYAZ GRUP
6 Ocak 2024, Cumartesi
14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı T.E.Dikmen Gücü-Denizli (Mustafa Torun)
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-G.S.Düzova (Berk Bağrıkara)
7 Ocak 2024, Pazar
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Demirhan-Ortaköy (Burak Mandıralı)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Mevlevi (Abdullah Genç)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-B.Bağcıl (Yusuf Atlar)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.