Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 8. Hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 8.haftanın programı belli oldu.

Kırmızı Grup’ta 4 maç Cumartesi günü bir maç ise Pazar günü oynanacak.

Beyaz Grupta ise 2 maç Cumartesi üç maç ise Pazar günü oynanacak.

Gruplardaki 8. Hafta maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle oldu:



KIRMIZI GRUP

6 Ocak 2024, Cumartesi

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Pile-Kaplıca Karadeniz 61 (Sabriye Atikoğlu)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Z.E.Yenierenköy-Mehmetçik (Mehmet V.Çelik)

10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı İncirli-G.G.AkovaVuda (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı Tuzlaspor-Dörtyol (Serkan Özdenkçi)

7 Ocak 2024, Pazar

14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-N.Dipkarpaz (Olgun Canik)

BEYAZ GRUP

6 Ocak 2024, Cumartesi

14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı T.E.Dikmen Gücü-Denizli (Mustafa Torun)

14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-G.S.Düzova (Berk Bağrıkara)

7 Ocak 2024, Pazar

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Demirhan-Ortaköy (Burak Mandıralı)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Mevlevi (Abdullah Genç)

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-B.Bağcıl (Yusuf Atlar)



