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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 8. Hafta heyecanı

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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 8. Hafta heyecanı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 8.haftanın programı belli oldu.
Kırmızı Grup’ta 4 maç Cumartesi günü bir maç ise Pazar günü oynanacak.
Beyaz Grupta ise 2 maç Cumartesi üç maç ise Pazar günü oynanacak.
Gruplardaki 8. Hafta maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle oldu:
 
KIRMIZI GRUP
6 Ocak 2024, Cumartesi
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Pile-Kaplıca Karadeniz 61 (Sabriye Atikoğlu)
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Z.E.Yenierenköy-Mehmetçik (Mehmet V.Çelik)
10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı İncirli-G.G.AkovaVuda (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı Tuzlaspor-Dörtyol (Serkan Özdenkçi)
7 Ocak 2024, Pazar
14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-N.Dipkarpaz (Olgun Canik)
BEYAZ GRUP
6 Ocak 2024, Cumartesi
14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı T.E.Dikmen Gücü-Denizli (Mustafa Torun)
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-G.S.Düzova (Berk Bağrıkara)
7 Ocak 2024, Pazar
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Demirhan-Ortaköy (Burak Mandıralı)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Mevlevi (Abdullah Genç)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-B.Bağcıl (Yusuf Atlar)

 
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