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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligde 4. Hafta heyecanı

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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligde 4. Hafta heyecanı
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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligde gruplarda dördüncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
KIRMIZI GRUP
9 Aralık Cumartesi, Saat 10:45
Pile – Dörtyol, AdemNural Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Tuzlaspor – Türkmenköy, Eray Vudalı Stadı, Burak Mandralı
Mehmetçik – Dipkarpaz, Mehmetçik Stadı, Cenk Aras Özfuttu
10 Aralık Pazar
(Saat 10:45) Kaplıca Karadeniz 61– Akova, Emre Genç Stadı, Mehmet Volkan Çelik
(Saat 14:00) Yenierenköy – İncirli, 8 Ağustos Stadı, YusufcanDönder
BEYAZ GRUP
9 Aralık Cumartesi, Saat 10:45
Demirhan – Karaoğlanoğlu, Sadık Cemil Stadı, Sabriye Atikoğlu
Denizli – Mevlevi, Bilal İyigün Stadı, Şahin Coşkun
10 Aralık Pazar, Saat 10:45
Bostancı Bağcıl – Düzova, Bostancı Bağcıl Stadı, Mustafa Çukur
Vadili – Ortaköy, 14 Ağustos Stadı, Olgun Canik
Dikmen Gücü – Kozanköy, Dr Küçük Stadı, Abdullah Genç
 
 
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