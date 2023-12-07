Olguner Antalya yolcusu

Yusuf Karayusufoğlu

Veteran Milli Masa Tenisi sporcumuz Fadıl Olguner,9-10 Aralık’ta Antalya’da yapılacak olan “UlıuslararasıVeteran Masa Tenisi Turnuvası”nakatılacak.Olguner,tekerkek,çift erkek ve karışık çiftlerde mücadele edecek.Gazetemizin sorularına cevap veren Olguner,Uluslararası turnuvada hedeflerinin en az iki şampiyonluk olduğunu belirtti.Olguner açıklamasına şöyle devam etti: “Antalya’da çok iyi veteran masa tenisçiler mücadele edecek.Ben de karışık çiftlerde geçen yıl şampiyon olduğumuz Fehmi Yavuzer ile yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz.Ayrıca ferdi erkeklerde de iddialıyım.İnşallah ülkeye dereceyle dönerim.”

