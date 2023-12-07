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Olguner Antalya yolcusu

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Olguner Antalya yolcusu
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Yusuf Karayusufoğlu
Veteran Milli Masa Tenisi sporcumuz Fadıl Olguner,9-10 Aralık’ta Antalya’da yapılacak olan “UlıuslararasıVeteran Masa Tenisi Turnuvası”nakatılacak.Olguner,tekerkek,çift erkek ve karışık çiftlerde mücadele edecek.Gazetemizin sorularına cevap veren Olguner,Uluslararası turnuvada hedeflerinin en az iki şampiyonluk olduğunu belirtti.Olguner açıklamasına şöyle devam etti: “Antalya’da çok iyi veteran masa tenisçiler mücadele edecek.Ben de karışık çiftlerde geçen yıl şampiyon olduğumuz Fehmi Yavuzer ile yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz.Ayrıca ferdi erkeklerde de iddialıyım.İnşallah ülkeye dereceyle dönerim.”
 
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