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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig'de play-off finali tarihi ve yeri belli oldu

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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig'de play-off finali tarihi ve yeri belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de Play-Off final karşılaşmasının oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu. Atoll Kozanköy SK ve Northernland Dipkarpaz TSK'nın ardından AKSA 1.Lig'e çıkacak olan 3.takımın belirleneceği final karşılaşması 5 Nisan 2024 Cuma akşamı saat 19.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşmasında Denizli SK - German Gold Akova Vuda galibi ile Kaplıca Karadeniz 61 - Vadili TÇBSK galibi karşı karşıya gelecek.
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