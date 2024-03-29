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Hayvancılar eyleme hazırlanıyor

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, ithal et izni verilmesi durumunda eylem yapacağını açıkladı

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Hayvancılar eyleme hazırlanıyor
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, ülkede fazlasıyla kasaplık kuzu ve dana olduğunu belirterek, yetkililerin ithal et izni vermesi halinde eylem kararı alacağını duyurdu.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un ve bürokratlarının, bugün Bakanlıkta yapılan toplantıda Birliğe ithal kuzu ve dana eti getirilmesi için baskı yaptığı savunularak, Birliğin bu konuda tavrının net olduğu ifade edildi.
“Günlerdir Hayvancılık Dairesi kapı kapı küçükbaş hayvancıyı arayarak kaç tane kasaplık kuzu vardır diye sormaktadır. Sadece mevcut hayvancının çok küçük bir kısmını arayarak kasaplık 35 bin kuzu olduğunu ortaya koymasına rağmen,  inatla ithal kuzu başta olmak üzere yanında dana etine de izin verilmeye çalışılmaktadır.” denilen açıklamada, 20 yıldır ülkeye ithal kuzu eti getirilmediği belirtildi.
Açıklamada, “Ülkede mevcut kasaplık kuzu ve dana fazlasıyla olmasına rağmen bugün Bakanlar Kurulundan Hayvancılar Birliğinin ve Kıbrıs Türk hayvancısının tavrına rağmen ithal et izni geçerse alacağımız karar nettir. Hemen eylem kararı alarak mevcut siyasetçilere gereken bedel ödetilecektir.” ifadeleri kullanıldı.
 
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