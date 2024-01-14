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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 9. Hafta sonuçları

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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 9. Hafta sonuçları
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KIRMIZI GRUP
G.G.AkovaVuda-Dörtyol: 1 – 1
Mehmetçik-Türkmenköy : 3 – 1
NorthernlandDipkarpaz-İncirli: 7 – 0
Kaplıca Karadeniz 61-Z.Estate Yenierenköy 3 – 2
Pile-Tuzlaspor: 4 – 1
BEYAZ GRUP
Gülgün Süt Düzova-Ortaköy: 3 – 0
Mevlevi-AtollKozanköy: 1 - 7
Denizli-Karaoğlanoğlu: 1 – 0
Bağcıl-T.Ersalıcı Dikmen Gücü: 2 – 4
 Vadili-Demirhan : 3 – 0
 
 
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